Жертвами удара саудовских ВВС по тюрьме в Йемене стали 70 человек

На месте продолжается спасательная операция, под обломками рухнувшего здания могут находиться люди Фото: REUTERS

В результате авиаудара Военно-воздушных сил (ВВС) Саудовской Аравии по главной тюрьме в провинции Саада погибли как минимум 70 человек, пострадали около 150. Об этом в пятницу, 21 января, сообщила на своей странице в Twitter международная гуманитарная организация «Врачи без границ».

Число жертв может возрасти, поскольку под обломками здания могут находиться люди. На месте продолжается поисково-спасательная операция.

Саудовские ВВС накануне нанесли удары по военным и гражданским объектам в нескольких городах Йемена, которые находятся под контролем мятежников-хуситов из шиитского движения «Ансар Аллах».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 26 марта 2015 года страны Персидского залива во главе с Саудовской Аравией начали военную операцию против против йеменских повстанцев-хуситов, взявших Сану под контроль еще в сентябре 2014-го. В середине июня 2021 года движение «Ансар Аллах» заявило о готовности вести переговоры с арабской коалицией в Катаре.