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В мире22 января 2022 2:38

Жертвами удара саудовских ВВС по тюрьме в Йемене стали 70 человек

На месте ведется спасательная операция, под обломками здания могут находиться люди
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
На месте продолжается спасательная операция, под обломками рухнувшего здания могут находиться люди

На месте продолжается спасательная операция, под обломками рухнувшего здания могут находиться люди

Фото: REUTERS

В результате авиаудара Военно-воздушных сил (ВВС) Саудовской Аравии по главной тюрьме в провинции Саада погибли как минимум 70 человек, пострадали около 150. Об этом в пятницу, 21 января, сообщила на своей странице в Twitter международная гуманитарная организация «Врачи без границ».

Число жертв может возрасти, поскольку под обломками здания могут находиться люди. На месте продолжается поисково-спасательная операция.

Саудовские ВВС накануне нанесли удары по военным и гражданским объектам в нескольких городах Йемена, которые находятся под контролем мятежников-хуситов из шиитского движения «Ансар Аллах».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 26 марта 2015 года страны Персидского залива во главе с Саудовской Аравией начали военную операцию против против йеменских повстанцев-хуситов, взявших Сану под контроль еще в сентябре 2014-го. В середине июня 2021 года движение «Ансар Аллах» заявило о готовности вести переговоры с арабской коалицией в Катаре.