CNN: США планируют начать эвакуацию людей из посольства на Украине на следующей неделе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американское посольство в Киеве попросило Госдеп разрешить всем представителям неосновного персонала, а также их семьям пикнуть Украину.

Как передает телеканал CNN со ссылкой на источники, Вашингтон, скорее всего, начнет эвакуацию на следующей неделе. «США проинформировали Украину, что, "скорее всего, начнут эвакуацию на следующей неделе», - сообщает корреспондент телеканала.

Согласно данным источника телеканала, близкого к украинскому правительству, президент Украины Владимир Зеленский обсудил данный вопрос с госсекретарем США Энтони Блинкеном и заявил ему, что эвакуация будет «чрезмерной реакцией».

Ранее Bloomberg передавало, что США обдумывают эвакуировать членов семей американских дипломатов на Украине из-за эскалации обстановки.

Напомним, газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины заявляла о планах российского посольства в Киеве и консульства во Львове якобы «эвакуировать» из Украины своих дипломатов. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что Вашингтон располагают информацией о таких планах, однако позже в Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что посольство России в украинской столице работает в штатном режиме, а такие заявления назвали провокацией.