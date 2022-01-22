Экс-постпред США при ОБСЕ призвал исключить Росcию из международных организаций и ввести против неё санкции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший американской посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор призвал исключить Россию и Белоруссию из организации из-за ситуации вокруг Украины, в противном случае, по его словам, Вашингтону придется прекратить финансирование организации.

«Следует принять меры по исключению России из всех международных организаций, начиная с ОБСЕ. ОБСЕ поддерживает принципы Хельсинских соглашений, среди них - принцип, согласно которому ни одна страна не нападет на другую через признанные границы», - написал экс-посол в своей статье в издании Foreign Policy .

Гилмор также предлагает ввести санкции в отношении в Москвы и заявляет, что, если страны организации не исключат Россию и «ее сателлита Белоруссию», Вашингтону не следует финансировать организацию.

Кроме того, он отмечает, что «традиционно нейтральные» Швеция и Финляндия теперь осознают угрозу подчинения другому государству. «Самое время Штатам агрессивно вербовать эти две страны, чтобы они стали частью НАТО», - добавил он.

Напомним, российские власти ни раз говорили, что Москва не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск России происходит только на территории страны и является суверенным делом государством. Как писал сайт kp.ru, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя очередные публикации в западных СМИ о якобы готовящейся российской провокации в Донбассе, назвал такие заявления голословными.