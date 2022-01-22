Более 50 шахтеров выводят из шахты "Комсомолец" в Кузбассе из-за проблем с вентиляцией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Работа шахты «Комсомолец» в Кузбассе приостановлена из-за проблем с вентиляцией. Более 50 шахтеров выводят из шахты на поверхность.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, пострадавших среди горняков нет.

«Остановка главного вентилятора проветривания на шахте "Комсомолец" в Ленинске-Кузнецком. Внутри 56 человек, пострадавших нет, все выведены из шахты», - приводит агентство слова собеседника.

Согласно приведенным данным, по состоянию на 11:47 (07:47 по московскому времени) главный вентилятор проветривания запущен, шахта работает в штатном режиме.

Шахта «Комсомолец», расположенная в Ленинске-Кузнецком, была запущена в эксплуатацию в 1933 году. На сегодняшний день угольное предприятие остается одним из старейших в регионе, а запасы угля превышают 60 миллионов тонн.

Напомним, 25 ноября прошлого года, когда горняки спускались на работу в штреки, на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области прогремел взрыв. В момент аварии в шахте находились 285 человек, за пять часов после взрыва на поверхность удалось выбраться только 239 из них. В результате инцидента погиб 51 человек.