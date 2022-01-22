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Общество22 января 2022 5:04

МВД РФ попросило передать им полномочия на проведение проверок патронов

Изменения предлагается внести в Федеральный закон «Об оружии»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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МВД РФ попросило передать им полномочия на проведение проверок патронов

МВД РФ попросило передать им полномочия на проведение проверок патронов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство внутренних дел РФ предложило передать ведомству полномочия по проверке патронов к служебному и гражданскому оружию на соответствие криминалистическим требованиям. Об этом в субботу, 22 января, сообщили в пресс-службе министерства.

Уточняется, что изменения предлагается внести в Федеральный закон «Об оружии». При этом главным исполнителем по разработке проекта закона определена Росгвардия.

Как передает ТАСС, представитель ведомства заявил, что изменения «направлены на совершенствование правового регулирования и возложение полномочий на МВД России не только по проведению проверок о соответствии криминалистическим требованиям гражданского и служебного оружия, но и патронов к нему».

На сегодняшний день проверкой патронов к служебному и гражданскому оружию на соответствие криминалистическим требованиям занимаются аккредитованные испытательные лаборатории. Результаты проведенных проверок вносятся в специальные протоколы, на основе которых принимается соответсвующие решение о выдаче либо отказе в выдаче сертификатов.