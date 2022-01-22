В ДТП с участием Арнольда Шварценеггера пострадала женщина

Шварценеггер ехал за рулем внедорожника Yukon. Фото: Twitter.com/thuggyocean12

В Лос-Анджелесе столкнулись две машине, водителем одной из которых был актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер.

Как передает издание TMZ, авария произошла примерно в 17:00 в пятницу, 21 января (в 04:00 в субботу, 22 января, по мск). Сообщается, что Шварценеггер ехал за рулем внедорожника Yukon и врезался в легковой автомобиль Toyota Prius, за рулем которого была женщина.

По данным полиции, виновником аварии был Шварценеггер. Фото: стоп-кадр CBS

По словам очевидцев, столкновение было настолько сильным, что при ДТП в Yukon сработали подушки безопасности. В результате происшествия водитель Toyota Prius получила травму головы и ее увезли в больницу, Шварценеггер не пострадал.

По данным источника издания в полиции, виновником аварии был Шварценеггер, который повернул на красный сигнал светофора.

Телеканал CBS со ссылкой на местную полицию также сообщает, что актер проехал на красный свет, но уточняет, что ничто не указывает на то, что он был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.