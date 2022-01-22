Не менее 10 человек пострадали в результате мощного землетрясения в Японии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По меньшей мере десять человек пострадали при землетрясении магнитудой 6,4 на юго-западе Японии

Как передает агентство Kyodo со ссылкой на данные властей, в городе Оита травмы, по большей части легкие, получили шесть человек. В Миядзаки полиция сообщила о ранениях четырех граждан, в том числе женщины в возрасте 50 лет, упавший с кровати. Сообщалось также о пострадавших в префектурах Сага и Кумамото на Кюсю.

Уточняется, что точное число пострадавших на данный момент устанавливается, по состоянию на полдень субботы, 22 января, их более десяти.

Агентство также сообщает, что после землетрясения в Оите произошло временное отключение электроэнергии, а также разрыв водопроводных труб в нескольких местах города. Однако землетрясение не привело к сбою в работе расположенных в регионе АЭС.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в ночь на субботу, 22 января, на юго-западе Японии. Очаг залегал под водой на глубине 42 километров.