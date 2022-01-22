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Политика22 января 2022 6:41

Глава МИД Великобритании приедет в Россию на переговоры с Лавровым в феврале 2022

Москва дала согласие на просьбу о визите главы британского внешнеполитического ведомства
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Лиз Трасс

Лиз Трасс

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия дала согласие на просьбу Соединенного Королевства о визите в Москву министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, который состоится в феврале этого года.

Как передает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник, в ходе предстоящий встречи состоятся переговоры главы британского внешнеполитического ведомства с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Глава МИД Британии попросила о возможности прибыть в Москву для переговоров с Лавровым. Москва дала согласие на проведение визита в феврале», - приводит агентство слова собеседника.

Напомним, ранее Times со ссылкой на свой источник сообщил, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, вступившая в должность в сентябре 2021 года, планирует посетить с визитом Москву. Как отмечалось, руководитель внешнеполитического ведомства может побывать в России в начале февраля текущего года. Однако по данным другого источника издания, это маловероятно и подготовка к подобной поездке не ведется.