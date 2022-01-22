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Происшествия22 января 2022 7:18

Бывшего бойца UFC Олега Тактарова избили на мексиканском курорте

Олег Тактаров обратился в правоохранительные органы
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Олег Тактаров

Олег Тактаров

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывшего бойца UFC, актера и кинопродюсера Олега Тактарова избили в штате Кинтана-Роо на юге Мексики. Об этом рассказал заведующий консульским отделом российского посольства в Мексике Андрей Трояновский.

Как передает ТАСС, посол уточнил, что инцидент произошел довольно давно, и на сегодняшний день жизни бывшего бойца UFC ничего не угрожает. «Мы держим ситуацию на контроле, Тактаров не просил никакого содействия», - приводит издание слова посла.

Трояновский также сообщил, что Тактаров обратился в правоохранительные органы, и на данный момент расследование нападения продолжается. «Никакого предвзятого отношения со стороны правоохранительных органов, никаких проявлений русофобии нет», - добавил дипломат.

Напомним, ранее москвич лишился телефона после фотосессии с Олегом Тактаровым. Как писал сайт kp.ru, после того, как фото было сделано, москвич не мог быстро распрощаться со актером и решил немного с ним пообщаться, забыв про свой смартфон. Тем временем «фотографы», которых он просил сделать снимок, попросту скрылись из вида.