Правительство утвердило план по борьбе со штаммом коронавируса «омикрон» Фото: Александр БУЛАХ

Правительство России в субботу, 22 января, утвердило план дополнительных мер для борьбы с новыми штаммом коронавирусной инфекции «омикрон».

Согласно данным, представленным на сайте кабмина, этот документ обсуждался на расширенном заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусом, которое состоялось во вторник, 18 января. Руководителям российских регионов поручили обеспечить исполнение плана, а также взять данную работу под личный контроль.

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) и медицинские страховые организации до понедельника, 24 января, должны провести экспертизы качества помощи для россиян, у которых выявили COVID-19. О результатах этой экспертизы будут уведомлены региональные Минздравы.

«Минздраву совместно с Минцифры поручено подготовить и направить в регионы доработанные нормативы по количеству операторов единой службы оперативной помощи (горячая линия 122), имеющих медицинскую подготовку», - сообщили в кабмине, отметив, что срок выполнения поручения – 24 января.

Как писал сайт kp.ru, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) также было поручено проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию.