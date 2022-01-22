Создатель хакерской группировки The Infraud Organization арестован в Москве Фото: Shutterstock

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и правоохранительных органов задержали четверых участников группы хаккеров The Infraud Organization, в число которых вошел и основатель международной хакерской организации Андрей Новак, объявленный в розыск в США по подозрению в кибермошенничестве.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, основателя хакерской группировки арестовали на два месяца, а остальных участников группы посадили под домашний арест. На данный момент следствие продолжает устанавливать других членов хакерской организации.

«Удалось установить и задержать четверых членов хакерской группировки The Infraud Organization, основным способом получения дохода которой является использование похищенных данных кредитных карт», - приводит издание слова собеседника.

Напомним, ранее суд в Москве арестовал восьмерых участников хакерской группировки REvil, которые были задержаны Федеральной службой безопасности (ФСБ) после обращения из США. Хаккеры рассылали вирусы для вымогательства денежных средств и. Задержание происходило в нескольких регионах России. В Кремле это задержание назвали важным для борьбы Москвы и Вашингтона с киберпреступностью.