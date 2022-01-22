Дуров считает, что возможный запрет криптовалют в России приведет к оттоку IT-специалистов

Павел Дуров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что возможный запрет Центрального банка на выпуск, майнинг и обращение криптовалют приведет к оттоку из России IT-специалистов, а также уничтожению некоторых отраслей высокотехнологичной экономики.

«Ни одна развитая страна не запрещает криптовалюты. Причина: такой запрет неизбежно затормозит развитие блокчейн-технологий в целом», - написал он в своем Telegram-канале, отметив, что эти технологии повышают безопасность и эффективность «многих видов человеческой деятельности - от финансов до искусства».

Дуров также указал на то, что некоторые страны СНГ принимают прогрессивные законы в данной сфере. По его мнению, на сегодняшний день Россия является одной из лидирующих стран по количеству высококлассных специалистов блокчейн-индустрии, а вдумчивое регулирование поможет стране сбалансировать распределение в международной финансовой системе.

«Такой запрет едва ли остановит недобросовестных игроков, но поставит крест на легальных российских проектах в этой сфере», - добавил он.

Напомним, Центробанк предложил полностью запретить выпуск, майнинг и оборот криптовалют на территории страны. Вместе с тем регулятор не предлагает запрещать владение криптовалютами в российской юрисдикции, но предлагает ввести штрафы за их использование при платежах для граждан и российских компаний.