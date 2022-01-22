Фото: ysia.ru

Сегодня главе Якутии Айсену Николаеву исполнилось 50 лет. Айсен Сергеевич родился в Ленинграде. Начинал свою карьеру в Москве. С середины 90-х трудился на различных руководящих должностях в Якутии. Республику Айсен Николаев возглавил в 2018 году.

Уже по традиции свой день рождения глава республики проводит в рабочей поездке, встречается с жителями региона. Сегодня Айсен Николаев навестил многодетную семью Котогоровых-Фурсо.

«У меня давняя традиция в свой день рождения выезжать в районы, пригороды, встречаться с людьми. В одной из таких поездок я и познакомился с замечательной многодетной семьей Котогоровых-Фурсо», – сообщил в своём инстаграм руководитель республики.

Айсен Николаев пояснил, что с большим удовольствием встречается с семьями, где дети воспитываются в любви и заботе. А в семье Котогоровых-Фурсо растут двадцать пять сыновей и дочерей.

«Недавно в социальных сетях получил от них приглашение вновь заехать к ним в свой день рождения. Символично, что эта встреча состоялась в Год Матери в Якутии. С момента нашей крайней встречи дети очень подросли. Кто-то создал свою семью, живет теперь отдельно, растут уже 5 внучат. А моему маленькому другу Роме, который очень мечтал стать Президентом, уже 9 лет. Он и сейчас не оставляет своей мечты и с большим упоением рассказывает о своих планах. Семья устроила мне настоящий сюрприз — с песнями, тортом и подарком — рисунком, где я изображен со своими родителями», – рассказал Айсен Николаев.

Главу республики порадовало, что в этой многодетной семье дочки и сыновья уже с раннего детства приобщаются к труду и помогают родителям. У Котогоровых-Фурсо большое хозяйство: лошади, козы, индейки. Есть даже страусы эму и пони. С супругами Андреем и Айсен Николаев поговорил о тонкостях ведения хозяйства. Руководитель республики рассказал им о мерах поддержки, которое оказывает государство.

Фото: ysia.ru

«Жаль, что не всегда семьям удается воспользоваться этой помощью. Обещал им посодействовать в вопросе своевременного выделения положенной помощи», — отметил Айсен Николаев в Инстаграм.

Помимо визита в многодетную семью Котогоровых-Фурсо Айсен Николаев обсудил вопросы противодействия эпидемии коронавируса с представителями оперативных штабов вилюйской группы районов и провёл заседание оргкомитета по подготовке и проведению в 2022 году Национального праздника Ысыах Олонхо. Также Ил Дархан – так в республике называют её главу вручил ключи новосёлам 28-квартирного дома. Это жильё построено по республиканской адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда нацпроекта «Жильё и городская среда».