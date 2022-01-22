Посол РФ в Канаде Степанов: расширение НАТО к границам России вызывает беспокойство

Расширение НАТО к границам России не имеет под собой никаких оснований. Фото: REUTERS

Расширение НАТО к границам России не имеет под собой никаких оснований и вызывает тревогу. Такое заявление сделал посол РФ в Канаде Олег Степанов в интервью местному телеканалу CBC.

"По нашему мнению, расширение НАТО к нашим границам является необоснованным... Мы волнуемся за свою безопасность", — отметил дипломат.

Кроме этого, он добавил, что Россия не планирует вторгаться в Украину. Также посол РФ в Канаде выразил мнение, что переговоры относительно гарантий безопасности с государствами НАТО могут провалиться, если Россия не получит желаемое.

Давая ответ на вопрос о возможности санкций, которые могут быть введены против России западными странами Запада из-за Украины, Степанов отметил, что в этом случае будут "последствия в двусторонних отношениях с этими государствами".

Ранее сайт kp.ru сообщал, что 7 января 2022 года главы МИД НАТО обсудили ситуацию на границе РФ и Украины.