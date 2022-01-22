Корабль ВМС Британии "испугался" российского фрегата в Северной Атлантике

Как правило, власти западных стран не дают комментарии по такого рода инцидентам. Фото: Александр ГЛУЗ

Корабль Королевских ВМС и подлодка ВМФ России чуть не столкнулись в Северной Атлантике. Случай имел место еще в 2020-м году, однако его детали стали известны только сейчас. Об инциденте сообщило издание defensenews.соm со ссылкой на Минобороны Великобритании.

Фрегат якобы начал преследование неназванной российской субмарины, в итоге задев ее буксируемым оборудованием. В настоящее время такие инциденты редки, но в период холодной войны они происходили регулярно.

Как уточняет британское издание, фрегат типа 23 Northumberland Королевских ВМС в конце 2020-го года осуществлял патрулирование акватории в 300 километрах от берегов Шотландии. На борту были члены съемочной группы телеканала Channel 5 – они снимали документальный фильм, посвященный будням военных моряков.

В определенный момент в кадр попали перископ и антенна связи, которые показались из воды. На судне была объявлена тревога: неустановленная подлодка следовала параллельным курсом. На видео командир говорит о том, что если бы она всплыла и члены экипажа вышли наружу, то можно было бы подробно рассмотреть их лица.

Следует отметить, что, как правило, власти западных стран не дают комментарии по такого рода инцидентам. Но этот случай был заснят на видеокамеру, в связи с чем Минобороны Британии пришлось признать произошедшее. В ведомстве подтвердили, что в конце 2020-го "фрегат "Нортумберленд" задел буксируемой антенной неизвестную российскую подводную лодку".

В конечном итоге миссия была свернута, корабль направился в порт в с целью замены антенны.

Как ранее писал KP.RU, силы ВМФ России следят за военными кораблями Британии и Нидерландов в Черном море.