В МИД РФ назвали провокацией публикацию Госдепом США бюллетеня о политике России на Украине Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Публикация Госдепом США бюллетеня о российской политике на Украине накануне переговоров в Женеве в пятницу, 21 января, госсекретаря США Этони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова является откровенной провокацией. Такое заявление сделали во внешнеполитическом ведомстве РФ.

В министерстве также отметил, что после передачи Москвой предложений по гарантиям безопасности Вашингтон в основном пытался затянуть их обсуждение.

“Вместо того, чтобы сделать паузу и сосредоточиться на ответах по существу ... Белый дом и его западные союзники запустили крайне токсичную информационно-пропагандистскую кампанию, представляющую нашу страну как "агрессора", "врага цивилизованной Европы" и "угрозу" международной стабильности", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства.

Напомним, ранее Лавров назвал лживыми документы о якобы российской дезинформации по Украине, подготовленные Госдепартаментом США. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту публикацию “нечеловеческой ложью".