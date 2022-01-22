Посол Украины в Лондоне заявил о возможном приглашении в Киев британских военнослужащих

Посол Украины в Лондоне заявил о возможном приглашение на Украину британских военнослужащих Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко не исключил того, что Киев пригласит британских военнослужащих при эскалации ситуации вокруг Украины.

“Наша задача и наших партнеров - отделить правду от угрозы и понять, насколько реальна опасность, чтобы дипломатичными методами не позволить начаться активной фазе войны”, - заявил украинский дипломат.

Посол заявил, что ранее его спросили, пригласит ли Киев “вмешаться партнеров, таких как Британия, реальными солдатами на украинской территории”, если будут грозить вооруженные силы значительно большие, чем украинские.

“Я ответил: если угроза будет реальной, если будет начало активных действий, мы будем просить всё что угодно, включая британских военнослужащих на наши территории", - сообщил он.

Напомним, ранее появилось сообщение, что Великобритания направила на Украину три самолета с вооружением. Согласно приведенным данным, Киев получит противотанковые комплексы NLAW. Отмечалось, что самолеты направили через сутки после того, как об этом сообщил глава Минобороны королевства Бен Уоллес. Позже появилось сообщение, что Британия отправила на Украину около 30 бойцов элитного военного подразделения.