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Экономика22 января 2022 11:57

Минфин РФ заявил о планах корректировки топливного демпфера с 1 июля 2022

Ведомство рассчитывает, что проект закона о корректировке топливного демпфера будет принят в весеннюю парламентскую сессию
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Минфин РФ заявил о планах корректировки топливного демпфера с 1 июля 2022

Минфин РФ заявил о планах корректировки топливного демпфера с 1 июля 2022

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство финансов РФ рассчитывает, что проект закона о корректировке топливного демпфера будет принят в весеннюю парламентскую сессию. Такое заявление сделал статс-секретарь - заместитель ведомства Алексей Сазанов.

"В весеннюю сессию мы планируем, что такие изменения будут приняты, если правительством будут одобрены наши совместные предложения с Минэнерго по корректировке демпфера", - приводит ТАСС слова представителя министерства.

Сазанов назвал планируемой датой индексации 1 июля текущего, уточнив, что параметры поправок находятся на стадии обсуждения с Минэнерго.

На сегодняшний день топливный рынок регулируется в том числе демпфирующим механизмом. Если экспортная стоимость на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, то власти компенсирует производителям часть данной разницы.