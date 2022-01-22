Космонавт Корниенко не исключил полного прекращения сотрудничества России и США на МКС Фото: Shutterstock

Россия и Соединенные Штаты могут полностью прекратить совместную работу на Международной космической станции, считает летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко.

«Не знаю всех планов НАТО и «Роскосмоса», но исключать такую возможность нельзя. Тем более, станция летает уже 23 года – близко к пределу. На фоне нынешней политической напряженности, наверное, такого момента исключать нельзя», – сказал космонавт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Корниенко, комментируя отказ США в выдаче визы российскому космонавту Николаю Чубу для поездки на тренировки, заявил, что отношения между Москвой и Вашингтоном не должны касаться космоса. Как отметил Герой России, до сих пор МКС была вне политики, и поступок американской стороны глупый. По его мнению, российским властям нужно ответить симметрично.

Как писал сайт kp.ru, США без объяснения причины отказались выдать визу российскому космонавту, который должен был принять участие в тренировках в Космическом центре имени Линдона Джонсона. Подготовка проходит вне зависимости от того, на каком именно корабле будет лететь экипаж. Николай Чуб является членом дублирующего состава экипажа экспедиции МКС-68, полет которой планируется на сентябрь текущего года.

Тем временем гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о намерении запросить позицию главы NASA Билла Нельсона по отказу США выдать визу российскому космонавту Николаю Чубу