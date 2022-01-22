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Политика22 января 2022 12:42

МИД обвинил США и НАТО в запуске «токсичной» кампании против России

Запад представляет РФ как «агрессора» и «врага цивилизованной Европы», отметили в ведомстве
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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МИД обвинил США и НАТО в запуске «токсичной» кампании против России

МИД обвинил США и НАТО в запуске «токсичной» кампании против России

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Соединенные Штаты и НАТО запустили против России «токсичную» кампанию в ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности, заявил МИД РФ, комментируя публикацию Госдепа США «Факты и вымысел: российская дезинформация по Украине».

«Вместо того чтобы сделать паузу и сосредоточиться на ответах по существу поставленных в российских документах вопросов, Белый дом и его западные союзники запустили крайне токсичную информационно-пропагандистскую кампанию, представляющую нашу страну как «агрессора», «врага цивилизованной Европы» и «угрозу» международной стабильности»… Абсолютной ложью являются и заявления о том, что Россия «оккупировала» часть территории Грузии и отказывается выводить войска из Молдавии. Независимость Абхазии и Южной Осетии стала следствием агрессивной политики Тбилиси, а российские войска находятся там легитимно», – сказано в Facebook ведомства.

Как отметили в российском МИД, Москва передала Вашингтону проекты соглашений 15 декабря 2021, и после этого видны лишь попытки США затягивания их обсуждения.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал лживыми документы Госдепа о дезинформации со стороны России. По его словам, достаточно наугад открыть любую страницу этого доклада, чтобы убедиться, что все написанное там не выдерживает никакого критического анализа.