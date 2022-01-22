Посол Украины в Германии заявил о готовности Зеленского к диалогу с Путиным

Зеленский готов к личной встрече с Путиным Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский готов к личной встрече с российским лидером Владимиром Путиным, заявил украинский посол в Германии Андрей Мельник.

Как сказал дипломат в интервью немецкой газете Handelsblatt, Зеленский «в любое время готов вести прямые переговоры» с президентом России, однако Москва такую возможность «отвергает». Также, по словам Мельника, канцлеру Германии Олафу Шольцу следует лично заявить о намерении возобновить диалог в «Нормандском формате».

Напомним, ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию для того, чтобы уладить разногласия между Россией и Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что никакой подготовки к такому саммиту не ведется.

Сайт kp.ru писал, почему российский лидер не согласится на переговоры с президентом Украины в Турции.