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Здоровье22 января 2022 13:11

Куба отменила тесты и ковид-сертификаты для организованных туристов из России

Среди обязательных требований осталось только заполнение электронной анкеты
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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Куба отменила тесты и ковид-сертификаты для организованных туристов из России

Куба отменила тесты и ковид-сертификаты для организованных туристов из России

Фото: Shutterstock

Куба отменила ПЦР-тесты на коронавирус и ковид-сертификаты для въезда организованных туристов из России, сообщает Ассоциация туристических операторов РФ (АТОР).

«Авиавласти Кубы направили российским авиакомпаниям циркуляр об изменении правил прибытия в страну. Решением Минздрава Кубы от 5 января «пакетные» туристы (то есть путешествующие через туроператоров и турагентов) из России, Украины, Польши, Канады освобождены от обязательного представления при въезде как сертификатов о вакцинации, так и справок с отрицательными результатами ПЦР-тестов на COVID-19», – сказано на сайте АТОР.

Среди обязательных требований для въезда в страну осталось заполнение до вылета электронной формы D'Viajeros. Однако тем, кто не успел это сделать перед отправлением, разрешено заполнить анкету уже после прилета – кубинские аэропорты предоставляют туристам бесплатный беспроводной интернет в течение 30 минут. Как сообщили в АТОР, никаких тесто и ковид-сертификатов не нужно будет предъявлять и при заселении в отель.

В посольстве Кубы в Москве объяснили ослабление правил въезда улучшением эпидемиологической ситуации на острове. Кроме того, рассказали в диппрпедставительстве, в стране вакцинацией охвачено более 90% населения.