Новым главой "партии Меркель" в Германии стал Фридрих Мерц

Новым председателем консервативного Христианско-демократического союза (ХДС), выбранным в ходе онлайн-съезда, стал Фридрих Мерц. Фото: REUTERS

Новым председателем консервативного Христианско-демократического союза (ХДС), выбранным в ходе онлайн-съезда, стал Фридрих Мерц. Трансляцию голосования в прямом эфире проводил телеканал Phoenix.

Говоря предвыборное слово, Мерц жестко раскритиковал решения канцлера ФРГ, социал-демократа Олафа Шольца. Он выдвинул ему обвинения в фактическом бездействии на фоне кризисной ситуации в сфере безопасности в Европе. Как считает Мерц, глава правительства до настоящего времени не посетил ни Москву, ни Вашингтон — при том, что все его предшественники на посту, начиная с середины 70-х годов XX века, приняли бы широкое участие в международном урегулировании.

Напомним, Мерц стал третьим главой ХДС после того, как Ангела Меркель в 2018-м году покинула пост председателя партии после 18 лет работы. Мерц два раза предпринимал попытки занять должность главы ХДС, но проигрывал.

Кроме этого, у нового лидера партии не сложились деловые отношения с Меркель. По данных разных изданий Германии, она отказалась от приглашения Мерца на ужин. Также отказалась от аналогичной встречи с ним и протеже бывшего канцлера, экс-лидер ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Ранее Kp.ru писал о причинах провала ХДС на выборах в Германии.