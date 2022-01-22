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Здоровье22 января 2022 14:15

Правительство выделит средства на закупку незарегистрированных в России лекарств из-за омикрона

Деньги предоставят из резервного фонда
Анна БЕЗРУКОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Правительство России выделит для Минздрава средства на закупку лекарств, незарегистрированных в РФ.

Правительство России выделит для Минздрава средства на закупку лекарств, незарегистрированных в РФ.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Правительство России выделит для Минздрава средства на закупку лекарств, незарегистрированных в РФ. Об этом говорится на портале кабмина.

В документе уточняется, что вследствие высокого уровня заболеваемости коронавирусом и распространения нового штамма "омикрон" проектом предполагается выделение средств на закупку медикаментов, в частности, не прошедших регистрацию в России, для оказания медпомощи гражданам.

Кроме этого, правительство одобрило выделение денег на препараты для пациентов с ковидом, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Это предполагает обеспечение лекарствами минимум 837 850 пациентов.

Следует отметить, что за 2021-й год жители России потратили на покупку лекарств от коронавируса 64 млрд рублей. Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Ранее Kp.ru писал, что правительство выделит деньги на поддержку тяжелобольных детей.