«Ковидные» пальцы: врач описал страшный новый симптом коронавируса

Корнавирус может изменить пальцы больного. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известный врач-педиатр Евгений Тимаков рассказал Kp.ru о новом симптоме коронавирусной инфекции. Речь идет о так называемых "ковидных" пальцах - изменении кожных покровов, схожих с обморожением. Это происходит вследствие плохого кровоснабжения конечностей. Это симптом «дельты», но так как в настоящее время этот штамм циркулирует на ряду с "омикроном", симптомы могут смешиваться, пояснил медик.

Кроме этого, врач перечислил оснвоные симптомы коронавируса у детей.

"Число рецепторов, посредством которых проникает в организм коронавирус, у детей в разном возрасте различное, поэтому и признаки заболевания будут разными. Так, например, у детей в возрасте 0 до 5 лет размножение ковида идет, преимущественно, в желудочно-кишечном тракте, вирус проникает через слизистые. В связи с этим главные признаки коронавируса у малышей до пяти лет - это боли в животе, тошнота, понос, рвота, температура. У детей старше 12 лет чаще идет поражение респираторного тракта. У них заболевание сопровождается болями в горле, осиплостью, кашлем, насморком", – рассказал Тимаков сайту Kp.ru.

Напомним, сегодня в России вновь был зафиксирован антирекорд по суточному приросту заразившихся. Коронавирус выявили у 57 212 человек. В медучреждения поместили 9 902 пациентов.