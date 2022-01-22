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Здоровье22 января 2022 14:43

«Ковидные» пальцы: врач описал страшный новый симптом коронавируса

Педиатр Тимаков предупредил, что новым симптомом коронавируса стали «ковидные» пальцы
Анна БЕЗРУКОВА
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Корнавирус может изменить пальцы больного.

Корнавирус может изменить пальцы больного.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известный врач-педиатр Евгений Тимаков рассказал Kp.ru о новом симптоме коронавирусной инфекции. Речь идет о так называемых "ковидных" пальцах - изменении кожных покровов, схожих с обморожением. Это происходит вследствие плохого кровоснабжения конечностей. Это симптом «дельты», но так как в настоящее время этот штамм циркулирует на ряду с "омикроном", симптомы могут смешиваться, пояснил медик.

Кроме этого, врач перечислил оснвоные симптомы коронавируса у детей.

"Число рецепторов, посредством которых проникает в организм коронавирус, у детей в разном возрасте различное, поэтому и признаки заболевания будут разными. Так, например, у детей в возрасте 0 до 5 лет размножение ковида идет, преимущественно, в желудочно-кишечном тракте, вирус проникает через слизистые. В связи с этим главные признаки коронавируса у малышей до пяти лет - это боли в животе, тошнота, понос, рвота, температура. У детей старше 12 лет чаще идет поражение респираторного тракта. У них заболевание сопровождается болями в горле, осиплостью, кашлем, насморком", – рассказал Тимаков сайту Kp.ru.

Напомним, сегодня в России вновь был зафиксирован антирекорд по суточному приросту заразившихся. Коронавирус выявили у 57 212 человек. В медучреждения поместили 9 902 пациентов.