В Омской области посреди зимы начали подготовку к весеннему паводку

Уже сейчас все должно быть готово, чтобы уберечь населенные пункты от затопления паводковыми водами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти региона отчитались о том, что в Омской области полным ходом началась подготовка к весеннему паводку, который в лучшем случае начнется через два месяца. Специалисты дорожных служб проводят подробную инвентаризацию парка техники, в том числе водооткачек, тепловых пушек. Кроме того, проверяют, достаточно ли заготовлено мешков с песком.

Власти аргументируют свое решение начать подготовку именно сейчас, когда на улице еще морозы, тем, что им должно хватить времени на покупку недостающей техники.

По итогам проведенных проверок администрация города Омска составит список мест с максимальной вероятностью подтоплений, отсюда снег начнут вывозить уже в феврале. Для этих целей департамент городского хозяйства готов дополнительно найти и нанять подрядчиков. При подготовке списка «неблагополучных» мест будет также учитываться информация о подобных происшествиях прошлых лет и поступившие жалобы самих омичей, передает gorod55.