Инфекционист заявил об отсутствии уникальных симптомов при заболевании штаммом «Омикрон» Фото: REUTERS

При заражении штаммом коронавируса «Омикрон» течение болезни проходит без каких-либо уникальных симптомов, заявил главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Владимир Чуланов.

Как рассказал специалист в эфире Youtube-шоу «Дайте сказать», при омикрон-штамме, так же, как и при заболевании другими вариантами, возникает чувство усталости. Такие симптомы свойственны не только коронавирусу, но и, например, гриппу, отметил он.

По словам Чуланова, пока ученые не зафиксировали ни одного симптома коронавирусной инфекции, связанного только с «Омикроном».

Как писал сайт kp.ru, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что с приходом на территорию страны штамма «Омикрон» риск повторно заболеть коронавирусной инфекцией увеличился в пять раз.

Правительство России в субботу, 22 января, утвердило план дополнительных мер для борьбы с омикрон-штаммом коронавируса.