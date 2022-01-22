В США учительница приклеила скотчем маску к лицу школьника Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Соединенных Штатах учительница приклеила скотчем медицинскую маску к лицу ученика. Инцидент произошел в одной из школ штата Пенсильвания.

Момент приклеивания маски к лицу школьника был запечатлен на фотографии. Затем снимок распространили в социальных сетях встревоженные родители учеников, пишет The Independent.

Руководство школы провело расследование и признало, что инцидент действительно имел место. В учебном заведении извинились и отметили, что учительница не имела злых намерений, хотя ее действия неприемлемы.

Ранее в США учительница биологии сделала прививку от коронавирусной инфекции одному из учеников. Она заявила, что школьник сам попросил ее поставить ему вакцину, поскольку его мама была против прививки. Учительницу арестовали, ей горозит до четырех лет лишения свободы. Ученик после прививки на самочувствие не жаловался.