Семь человек погибли при взрыве в Афганистане Фото: REUTERS

В результате взрыва на северо-западе Афганистана погибли по меньшей мере семь человек. Инцидент случился в субботу, 22 января, городе Герат.

Как передает телеканал TOLOnews, в одном из кварталов города был взорван пассажирский микроавтобус. Сообщается, что при взрыве пострадали девять человек, среди них четыре женщины.

Напомним, в октбяре прошлого года мощный взрыв прогремел в шиитской мечети Сеид-Абад, расположенной в провинции Кундуз на севере Афганистана. В результате происшествия погибли около 100 человек, еще десятки получили ранения.

Как писал сайт kp.ru, в начале ноября 2021 в столице Афганистана произошли два мощных взрыва рядом со зданием госпиталя имени Мухаммада Дауд-хана. Сообщалось о человеческих жертвах. Кроме того, в ноябре взрыв автобуса произошел в столице Афганистана. Тогда один человек погиб, двое были ранены.