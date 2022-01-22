Посольство США заявило, что продолжает выдавать визы российским космонавтам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство Соединенных Штатов в Москве продолжает выдавать визы российским космонавтам, заявили пресс-секретарь диппредставительства Джейсон Ребхольц.

«Несмотря на серьезные кадровые проблемы, посольство в Москве продолжает уделять внимание оформлению виз для космонавтов, чтобы они могли своевременно встречаться со своими коллегами из НАСА», – передает слова Ребхольца РИА Новости.

Как отметили в дипмиссии, Вашингтон ценит сотрудничество России и США на Международной космической станции и считает его важным. Представитель посольства отметил, что диппредставительство прилагает усилия, чтобы продолжать выдавать визы российским космонавтам даже при ограниченном штате сотрудников.

Как писал сайт kp.ru, США без объяснения причины отказались выдать визу российскому космонавту, который должен был принять участие в тренировках в Космическом центре имени Линдона Джонсона. Подготовка проходит вне зависимости от того, на каком именно корабле будет лететь экипаж. Николай Чуб является членом дублирующего состава экипажа экспедиции МКС-68, полет которой планируется на сентябрь 2022 года.