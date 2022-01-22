Умер Дмитрий Донской, личный фотограф Ельцина

Дмитрий Донской был личным фотографом Ельцина. Фото: Архив КП

Бывший личный фотограф первого президента России Бориса Ельцина — Дмитрий Донской, который в течение долгого периода работал фотокорреспондентом АПН и РИА Новости, умер в Москве. Об этом РИА Новости рассказали его родные.

"Дмитрий скончался после болезни. В октябре 2021-го года он отпраздновал 85-летний юбилей", — уточнил собеседник агентства.

До того, как начать работу с Ельциным, Донской считался одним из лучших спортивных фотокорреспондентов страны, рассказал РИА Новости фотограф Сергей Гунеев, долгое время работавший вместе с покойным.

"Когда я пришел в АПН в конце 1970-х годов, я обучался снимать спорт по сделанным им фотоснимкам. У него было большое количество кадров, ставших образцами спортивной журналистики, совершенно разных: и хоккей, и конный спорт, и шахматы, и множество других. Мы вместе трудились на многих Олимпиадах. Он самый первый у нас начал применять особую технику работы зумом в ходе съемки, дававшую эффект лучей на фотографии. Это и правда был настоящий мастер", — отметил Гунеев.

В качестве личного фотографа Ельцина Донской работал с 1991-го по 1997 год.

"В эти годы Дмитрий был не просто личным фотографом, он превратился, в сущности, в члена семьи Ельциных. Снимал не только официальные мероприятия, работу, но и его родных на отдыхе, в неформальных ситуациях. Мог запросто позвонить, прийти, общался с легкостью, — рассказал Гунеев.

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