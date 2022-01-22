В Казахстане возбудили 16 уголовных дел по фактам превышения силовиками полномочий в ходе беспорядков

Прокуратура Казахстана занимается расследованием 16 уголовных дел по фактам превышения власти сотрудниками полиции в отношении подозреваемых в массовых беспорядках. Фото: REUTERS

Прокуратура Казахстана занимается расследованием 16 уголовных дел по фактам превышения власти сотрудниками полиции в отношении подозреваемых в массовых беспорядках. Об этом журналистам рассказал замглавы первой службы генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов на брифинге сегодня, 22 января.

По данным Килымжанова, на данный момент прокуратурой получена 91 жалоба о нарушениях прав граждан в ходе проведения расследования со стороны полицейских.

"Рассматриваем все обращения. Нарушения, которые приводятся в 19 заявлениях, не нашли подтверждений. По 56 проверки еще не завершены", - уточнил он.

При этом, как подтвердил представитель надзорного ведомства, "ряд случаев нарушений прав граждан оказываются подтвержденными".

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались с первых дней 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны высказались против двукратного повышения цен на сжиженный газ. Затем протесты распространились на другие города, в частности, на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город страны.

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