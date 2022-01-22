Девятилетней студентке МГУ Тепляковой посоветовали уйти из МГУ

Алиса Теплякова - девочка, которая поступила в МГУ в возрасте 8 лет. Фото: Личный архив

"Эксперимент" с обучением девятилетней Алисы Тепляковой на факультете психологии МГУ нужно прекратить. Вместо этого девочку следует отдать в школу юного психолога. Такое заявление сегодня, 22 января сделал академик Российской академии образования (РАО), член Совета по правам человека Александр Асмолов.

«Следует приостановить эксперимент, который в настоящее время проводится, и, главным образом, требуется обдумать, как помочь Алисе Тепляковой и сократить резкую дисгармонию между ее познавательным и личностным развитием. Работают школы юного психолога, есть и другие программы в сфере дополнительного образования, где Теплякова может обучаться», — цитирует академика РИА Новости.

Также Асмолов надеется, что «выход из этой ситуации» найдут в ближайшее время.

«Проблема стоит на государственном уровне. И то, что это случилось, мне думается, приведет к методам решения», — подытожил Асмолов.

Напомним, Алиса Теплякова - девочка, которая летом 2021 года в возрасте 8 лет сдала ЕГЭ, а затем поступила в МГУ. Алиса учится на платном отделении психфака, однако основное внимание притягивает к себе даже не сама девочка, а ее отец Евгений Тепляков. Все занятия в вузе Алиса, как несовершеннолетняя, должна посещать в сопровождении кого-то из старших родственников.

Так, после того, как Алисе поставили "двойку" на экзамене, Евгений устроил потасовку с охраной вуза, пытаясь прорваться в аудиторию. Затем родители попросили у одного из преподавателей принять у Алисы экзамен «неофициально». В итоге, первую сессию Алиса завалила, и, если не пересдаст в феврале экзамены, это может стать поводом для отчисления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Психолог Александр Асмолов: «Нужно прекратить эксперимент над 9-летней студенткой МГУ Алисой Тепляковой»

Член Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества рассказал kp.ru о своем отношении к ситуации (подробности)