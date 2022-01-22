Следствие отпустило подозреваемого в ограблении жены Градского

Марина Коташенко Фото: Борис КУДРЯВОВ

Подозреваемый в ограблении супруги артиста Александра Градского был отпущен, поскольку у следователей не нашлось доказательств его причастности к нападению.

По информации «Московского комсомольца», задержанным оказался родственник владельца белого Mercedes, на котором злоумышленники скрылись после ограбления Марины Коташенко. Полицейским не удалось задержать владельца автомобиля, но они взяли его родственника. После нескольких допросов мужчину отпустили за неимением сведений о его участии в ограблении.

Как писал сайт kp.ru, в субботу, 22 января, стало известно, что полиция задержала одного из трех подозреваемых в нападении на вдову Градского. Им оказался 25-летний гражданин Таджикистана.

Напомним, на прошлой неделе вдова российского певца и композитора Александра Градского стала жертвой вооруженного ограбления. У женщины похитили 100 миллионов рублей. Преступники сначала устроили автоподставу, после чего проникли в машину актрисе. Урожая пистолетом, они заставили Коташенко отвезти их в загородный дом и отдать деньги, которые хранились в доме - вдова достала из-под кровати сумку, в которой лежали 100 млн рублей. Затем неизвестные заставили Коташенко отвезти их в Апрелевку, пересели в белый Mercedes и скрылись.