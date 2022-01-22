Пушков назвал"удивительными по невежеству" заявления главы МИД Британии о нашествии монголов на Украину

Российский сенатор Алексей Пушков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Слова министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс по поводу нашествий «монголов и татар» на Украину удивительно по своему невежеству, но в то же время закономерны. Об этом сегодня, 22 января заявил российский сенатор Алексей Пушков.

«Удивительное по невежеству высказывание руководителя МИД Британии об Украине, которая точно получила данный пост не за знание истории и внешней политики. Но это вовсе не ошибка, а новая закономерность. И объяснить ее просто — все дело в отсутствии внятной картины истории и сплошных штампах и идеологем в голове», — написал Пушков в своем Telegram.

Как отметил российский сенатор, он не удивится, если Трасс и правда полагает, что Украина существовала в период нашествия монголо-татарского ига, так как для современных политиков Запада правдивость исторических фактов «не имеет значения».

«Для них достаточно повторять несколько штампованных фраз и произносить либеральные мантры. Образование – одна из первых жертв неолиберальной революции в западных странах», — отметил сенатор.

Кроме этого, он добавил, что любой из предшественников Трасс не стал бы называть Украину государством с великой историей, а «догадался бы, что такой страны просто не существовало в XIII–XV веках».

Напомним, ранее Трасс заявила, выступая в аналитическом центре Института Лоуи в Сиднее, что Украина – страна "с гордой историей", и государство "знавало нашествия монголо-татар".

Как ранее писал Kp.ru, Пушков заявил, что у Байдена не получится вернуть США образ демократического государства.