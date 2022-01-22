Российские биатлонистки заняли второе место в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Женская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. В составе российской команды бежали Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Валерия Васнецова.

В этой гонке россиянки получили трижды заходили на штрафные круги. Победителями стали биатлонистки сборной Норвегии, которые преодолели дистанцию за 1 час 12 минут 54 секунды. Российские спортсменки отстали от них на 24,6 секунды, пишет «КП-Спорт».

В ходе гонки Казакевич шла в лидерах на своем этапе, однако на второй стрельбе допустила много промахов, вследствие чего была вынуждена бежать штрафные круги. Она продолжала гонку пятой, а передавала эстафету уже с шестой позиции, проигрывая лидеру 26 секунд.

В концовке спортсменка из Чехии, шедшая второй, вывалилась с трассы и у нее возникли неполадки с винтовкой. За второе место боролась уже Нигматуллина, которая не позволила взять серебро француженкам. Сборная Франции после просмотра фотофиниша стала третьей.