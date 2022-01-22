Российскому шахматисту Дубову засчитано техническое поражение за отказ играть в маске

Шахматист Даниил Дубов Фото: REUTERS

Российскому шахматисту Даниилу Дубову засчитали техническое поражение в партии седьмого тура супертурнира Tata Steel Chess в нидерландском Вейк-ан-Зее.

«Из-за заражения COVID-19 в его ближайшем окружении организаторы турнира попросили Дубова играть в маске, чтобы защитить его соперника Аниша Гири. Дубов не явился на партию, поэтому ему было засчитано техническое поражение. Дубов указал, что принципиально отказывается играть в маске», – сказано на сайте турнира.

Российский шахматист прошел экспресс-тестирование, результат которого оказался отрицательным. Также он сдал ПЦР-тест, его результат будет известен вечером в субботу, 22 января.

В турнире Tata Steel Chess участвуют 14 шахматистов. Дубов по итогам шести туров набрал 2,5 очка. Соревнования завершатся 30 января 2022.

Напомним, российский спортсмен является чемпионом мира 2018 года по быстрым шахматам.