Bild: МИД Германии планирует эвакуацию семей дипломатов с Украины в случае эскалации

МИД Германии планирует эвакуацию семей дипломатов с Украины в случае эскалации Фото: REUTERS

Министерство иностранных дел Германии разрабатывает план эвакуации семей сотрудников своего посольства на Украине.

По информации Bild, внешнеполитическое ведомство планирует вывезти родственников дипломатов с Украины в случае ухудшения ситуации в стране.

Как писал сайт kp.ru, ранее журналист телеканала Fox News сообщил, что Государственный департамент Соединенных Штатов распорядился начать эвакуацию семей дипломатов с Украины с понедельника, 24 января. В то же время там сообщили, что Вашингтон не планирует эвакуацию своих граждан.

Напомним, накануне Bloomberg сообщил, что власти США не исключают эвакуацию семей американских дипломатов с Украины из-за стягивания Россией к своим границам военнослужащих. План Вашингтона предполагает возвращение семей дипломатов на родину в обязательном порядке. Те сотрудники, которые не выполняют особо важные для работы посольства США функции, могут вернуться домой по собственному желанию.