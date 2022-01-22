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В мире22 января 2022 18:24

Bild: МИД Германии планирует эвакуацию семей дипломатов с Украины в случае эскалации

Ранее об аналогичных планах заявили США
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (10)Комментарии (10)(10)
МИД Германии планирует эвакуацию семей дипломатов с Украины в случае эскалации

МИД Германии планирует эвакуацию семей дипломатов с Украины в случае эскалации

Фото: REUTERS

Министерство иностранных дел Германии разрабатывает план эвакуации семей сотрудников своего посольства на Украине.

По информации Bild, внешнеполитическое ведомство планирует вывезти родственников дипломатов с Украины в случае ухудшения ситуации в стране.

Как писал сайт kp.ru, ранее журналист телеканала Fox News сообщил, что Государственный департамент Соединенных Штатов распорядился начать эвакуацию семей дипломатов с Украины с понедельника, 24 января. В то же время там сообщили, что Вашингтон не планирует эвакуацию своих граждан.

Напомним, накануне Bloomberg сообщил, что власти США не исключают эвакуацию семей американских дипломатов с Украины из-за стягивания Россией к своим границам военнослужащих. План Вашингтона предполагает возвращение семей дипломатов на родину в обязательном порядке. Те сотрудники, которые не выполняют особо важные для работы посольства США функции, могут вернуться домой по собственному желанию.