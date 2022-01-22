Берлускони снял свою кандидатуру на выборах президента Италии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони решил не выдвигать свою кандидатуру на пост президента страны. Об этом он сообщил в ходе встречи с лидерами партий «Лига» и «Братья Италии».

По информации агентства ANSA, политик предложил правоцентристским партиям выдвинуть единую «достойную» кандидатуру. При этом Берлускони не назвал конкретных имен. Кроме того, он считает, что действующий премьер-министр Италии Марио Драги должен остаться на этом посту.

В понедельник, 24 января, на совместном заседании нижней и верхней палат парламента Италии должно начаться голосование по кандидатуре на пост президента республики.

Как писал сайт kp.ru, ранее Берлускони назвал президента России Владимира Путина единственным выдающимся лидером на сегодняшний день. Он отметил, что нынешняя итальянская политика испытывает сложности, как и вся Европа.