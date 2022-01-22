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Здоровье22 января 2022 19:55

Доктор Мясников назвал соусы наиболее частой причиной отравлений

Здоровую пищу употребляют, как правило, без жидких приправ, отметил доктор
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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Доктор Мясников назвал соусы наиболее частой причиной отравлений Фото: Александр Щербак/ТАСС

Доктор Мясников назвал соусы наиболее частой причиной отравлений Фото: Александр Щербак/ТАСС

Соусы представляют наиболее распространенную опасность для россиян, особенно в отелях, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

«Шикарные отели – пять звезд, все хорошо. А травятся через соусы, так как они стоят на столике день, два, месяц, и никто их не меняет. Там заводятся сальмонелла, кишечная палочка», – сказал специалист в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Мясникова, самая здоровая пища это та, в которой нет соли и сахара, а также содержится минимальное количество специй. Такую пищу, как правило, употребляют без соусов, отметил он.

Как сообщил телеведущий, жидкие приправы содержат большое количество калорий, поскольку в их приготовлении используются соль, мука, сахар и загустители. Мясников предупредил, что их калорийность зачастую может превышать энергетическую ценность того блюда, к которому соусы подаются.