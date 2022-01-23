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Политика22 января 2022 21:17

Посольство Китая в России назвало фейком публикацию о просьбе к Путину не "вторгаться" на Украину во время Игр

Также в диппредставительстве объяснили позицию Китая по украинскому вопросу
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
Комментарии (28)Комментарии (28)(28)
Посольство Китая в России назвало фейком публикацию о просьбе к Путину не "вторгаться" на Украину во время Игр

Посольство Китая в России назвало фейком публикацию о просьбе к Путину не "вторгаться" на Украину во время Игр

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Публикация агентства Bloomberg о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой "не нападать на Украину" во время проведения Олимпиады в Пекине, является фейком. Эту информацию в посольстве КНР в России назвали провокацией.

В ведомстве также рассказали о том, какой позиции Китай придерживается по украинскому вопросу.

- Китайская сторона выступает за урегулирование разногласий путем диалога и консультаций в рамках Минских соглашений, - уточнили в посольстве, пишет ТАСС.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что сообщение Bloomberg о "просьбе" Си Цзиньпина к Путину не "вторгаться" на Украину, выглядит как информационная операция спецслужб США. Она также обратила внимание на то, что издание, которое она обозначила "информационной помойкой", не приводит в публикации никаких источников.