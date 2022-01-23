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Здоровье22 января 2022 22:22

Эксперт предсказал, когда произойдет взаимное признание "Спутника V" и западных вакцин

Он рассказал, что многие люди ожидали этого и в прошлом году появился такой спрос
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Эксперт предсказал, когда произойдет взаимное признание "Спутника V" и западных вакцин

Эксперт предсказал, когда произойдет взаимное признание "Спутника V" и западных вакцин

Фото: Shutterstock

Член президиума Альянса туристических агентств РФ Алексан Мкртчан в эфире Радио "Комсомольская правда" сделал прогноз о том, когда, по его мнению, произойдет взаимное признание российской вакцины "Спутника V" и западных вакцин против коронавируса.

По словам эксперта, в 2021 году у граждан появился такой спрос.

- Многие люди ожидали взаимного признания вакцин, что Европа признает наши вакцины, а мы - европейские. И чем больше проходит времени, тем больше люди понимают, что для взаимного признания еще достаточно далеко, хотя я не был бы так пессимистичен. На мой взгляд, в конце весны - в начале лета это произойдет, - рассказал Мкртчан.

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов рассказывал, что расширение списка стран, признающих российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V", свидетельствует об эффективности препарата.