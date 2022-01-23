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Политика22 января 2022 23:03

МИД России: Страны НАТО во главе с англосаксами ответственны за эскалацию на Украине

В российском ведомстве заявление британской стороны назвали дезинформацией
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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МИД России: Страны НАТО во главе с англосаксами ответственны за эскалацию на Украине

МИД России: Страны НАТО во главе с англосаксами ответственны за эскалацию на Украине

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство иностранных дел России прокомментировало заявление коллег из МИД Великобритании. В российском ведомстве высказывания назвали дезинформацией и свидетельством того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины.

- Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и наконец сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига, - сообщили в российском дипломатическом министрестве.

До этого сайт Kp.ru писал, как российский сенатор Алексей Пушков заявлял, что слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс по поводу нашествий "монголов и татар" на Украину удивительно по своему невежеству, но в то же время закономерны. Он также добавил, что он не удивится, если Трасс и правда полагает, что Украина существовала в период нашествия монголо-татарского ига, так как для современных политиков Запада правдивость исторических фактов "не имеет значения".