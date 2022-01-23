На АЭС "Фукусима-1" произошла утечка 4 тонн раствора для поддержания ледяной стены под станцией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На японской АЭС "Фукусима-1" произошла утечка по крайней мере 4 тонн раствора, который используется для поддержания специальной ледяной стены под станцией. Об этом сообщил телеканал NHK.

Эксперты АЭС предполагают, что утечка из баков, выявленная еще неделю назад, могла произойти повреждение из-за повреждения одной из труб. Теперь на станции ведутся оперативные работы по поиску и устранению неисправности.

Создание ледяной стены под АЭС было завершено еще в 2016 году. Она необходима для того, чтобы блокировать приток грунтовых вод, которые попадали под здания реакторов и смешивались с радиоактивной жидкостью.

В 2011 году на АЭС "Фукусима-1" произошла авария. Из-за удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех энергоблоках расплавилось топливо, которое прожгло защитные корпуса реакторов.

Сообщалось, что взрыв на первом реакторе АЭС "Фукусима", скорее всего, был вызван падением стены реакторного зала, которая повредила трубы контура охлаждения. А МАГАТЭ – международное агентство по ядерной энергетике - присвоило аварии 4-й уровень по INES - Международной шкале ядерных событий (всего таких уровней 7).