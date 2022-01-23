Экономист Финогенова напомнила россиянам о праве выхода на пенсию в возрасте 61,5 года в 2022 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России в 2022 году граждане смогут получать страховую пенсию по старости, если они достигли соответствующего возраста. Так, для женщин порог составит 56,5 лет, а для мужчин - 61,5 года. Об этом рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Эксперт напомнила россиянам, что с 2019 года в нашей стране идет повышение пенсионного возраста с "шагом" полгода-год. К 2028 году пенсионный возраст достигнет отметок 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

Для назначения выплаты пенсии страховой стаж в этом году составить не менее 13 лет, а количество пенсионных коэффициентов должно составлять не менее 23,4 балла, пишет агентство "Прайм".

Ранее сообщалось, что с 2022 года повышенную пенсию за сельский стаж получат неработающие пенсионеры, которые проработали в сельской местности 30 и более лет. В эту категорию стажа включена работа, которая выполнялась до 1992 года в российских колхозах, машино-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских хозяйствах. При этом, занимая должность не будет влиять на пенсию.