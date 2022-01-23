Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика23 января 2022 2:13

Байден обсудил ситуацию вокруг Украины с командой по нацбезопасности США

Также речь шла и о России
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Байден обсудил ситуацию вокруг Украины с командой по нацбезопасности США

Байден обсудил ситуацию вокруг Украины с командой по нацбезопасности США

Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден обсудил Россию и ситуацию вокруг Украины с командой по национальной безопасности страны. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

- Глава государства провел встречу с представителями команды по нацбезопасности лично и виртуально в Кэмп-Дэвиде, чтобы обсудить продолжающиеся агрессивные действия российской стороны в отношении Украины, - говорится сообщении.

Также отмечается, что эксперты доложили президенту США о текущем состоянии "операции российских военных на границе с Украиной".

Ранее российская сторона неоднократно заявляла, что не намерена ни на кого нападать. В Кремле заявляли, что РФ не несет угрозы для других стран, а что касается перемещения войск, то российские военные перемещаются исключительно на территории российского государства.

Сейчас обстановка на Украине является весьма и весьма напряженной, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, к напряженности вокруг Киева приводят поставки оружия на Украину, а также военные маневры НАТО. Песков также отметил, что важно сподвигнуть Незалежную на выполнение Минских соглашений.