Байден обсудил ситуацию вокруг Украины с командой по нацбезопасности США Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден обсудил Россию и ситуацию вокруг Украины с командой по национальной безопасности страны. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

- Глава государства провел встречу с представителями команды по нацбезопасности лично и виртуально в Кэмп-Дэвиде, чтобы обсудить продолжающиеся агрессивные действия российской стороны в отношении Украины, - говорится сообщении.

Также отмечается, что эксперты доложили президенту США о текущем состоянии "операции российских военных на границе с Украиной".

Ранее российская сторона неоднократно заявляла, что не намерена ни на кого нападать. В Кремле заявляли, что РФ не несет угрозы для других стран, а что касается перемещения войск, то российские военные перемещаются исключительно на территории российского государства.

Сейчас обстановка на Украине является весьма и весьма напряженной, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, к напряженности вокруг Киева приводят поставки оружия на Украину, а также военные маневры НАТО. Песков также отметил, что важно сподвигнуть Незалежную на выполнение Минских соглашений.