Кардиолог объяснила, зачем после 40 лет нужно измерять давление у врача Фото: Иван МАКЕЕВ

С возрастом, особенно после 40 лет, крайне важно следить за своим здоровьем и уделять ему достаточно внимания. Люди, страдающие от артериальной гипертензии, атеросклероза и высокого холестерина в крови, входят в группу риска по инсульту, им необходимо регулярно посещать врача, рассказала врач-кардиолог "СМ-Клиника" Дарья Сергеева.

Эксперт напомнила россиянам, что высокое артериальное давление может стать одной причин, ведущих к инсульту. Причем такие риски есть даже если человек не чувствует повышение давления.

- После 40 лет необходимо измерять давление один-два раза в год, даже если вас ничего не беспокоит, и при давлении выше 140/90, обратиться к врачу, - рассказала Сергеева агентству "Прайм".

Напомним, инсульт головного мозга занимает второе место в структуре смертности населения России. Данное заболевание относится к категории, требующей обязательного проведения реабилитационных мероприятий – восстановительного лечения, которое является так же залогом от рецидива болезни.