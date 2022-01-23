Хоккеист Александр Овечкин сократил отставание от Яромира Ягра до 7 голов за карьеру в НХЛ Фото: REUTERS

В Вашингтоне (США) на стадионе "Кэпитал Уан-Арена" состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами "Вашингтон Кэпиталз" и "Оттавой Сенаторз".

По итогам игры победу в матче одержали хозяева (Кэпиталз) в овертайме со счётом 3:2. Однако кроме победы капитану "Вашингтона" Александру Овечкину удалось оформить дубль на льду.

Вторая шайба в матче стала для российского форварда 759-й за все карьеру в НХЛ. таким образом, ему удалось сократить отставание от хоккеиста Яромира Ягра (766) до 7 шайб.

17 января нападающий команды "Вашингтона" Александр Овечкин забросил шайбу в ворота соперников в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Ванкувер Кэнакс". Она стала его 756-ю шайбой в НХЛ. Тогда он занимал занял четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги.