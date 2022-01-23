Умерла Ольга Шрамко, актриса из фильма "Зойкина квартира"

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Умерла Ольга Шрамко - советская и российская актриса кино и театра, снявшаяся в картине "Зойкина квартира". Он скончалась в возрасте 57 лет, говорится в сообщении музея-заповедника "Михайловское" на своей странице в "ВКонтакте".

- С прискорбием сообщает, что 13 января 2022 года от нас ушла Ольга Юрьевна Шрамко. Ей шел 58-й год. Причина смерти - продолжительная тяжелая болезнь, борьба с которой велась многие годы, - сказано в сообщении на странице.

Отмечается, что с 2016 года Ольга служила в "Михайловском" сначала в качестве экскурсовода, а позже в работала должности методиста научно-просветительской деятельности. Российским зрителям она знакома по фильмам "Зойкина квартир", "Трава зелена", "Женщина дня".

Также Шрамко служила в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола («Балтийский дом»).

Ранее сайт Kp.ru писал о смерти Арниса Лицитиса - известного советского и латвийского актера. Совсем недавно, 8 января, ему исполнилось 76 лет. Зрители помнят его по работам в таких лентах, как "Мираж", «Долгая дорога в дюнах», "Узник замка Иф", "Мушкетеры 20 лет спустя", "Малиновое вино", «Страшное лето» и многих других. Арнис Лицитис также снимался в сериале "Ранетки", где он сыграл учителя географии, отца одной из главных героинь.