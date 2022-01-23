Что произошло в ночь на 23 января Фото: Михаил ФРОЛОВ

МИД России прокомментировал заявление коллег из МИД Великобритании. В российском ведомстве высказывания назвали дезинформацией и свидетельством того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины. Российский МИД призвал британскую сторону "прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и наконец сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига".

В США состоялся матч регулярного чемпионат НХЛ между командами "Вашингтон Кэпиталз" и "Оттавой Сенаторз". Капитану "Вашингтона" Александру Овечкину удалось оформить дубль на льду. Вторая шайба в матче стала для российского форварда 759-й за все карьеру в НХЛ. Таким образом, ему удалось сократить отставание от хоккеиста Яромира Ягра (766) до 7 шайб.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует в ближайшее время дать указание главе Минобороны страны Бену Уоллесу отправиться на переговоры в Москву, сообщает Sky News. Предполагается, что глава британского правительства должен сказать Уоллесу о принятии предложения министра обороны России Сергея Шойгу провести переговоры в Москве.

Американский президент Джо Байден обсудил Россию и ситуацию вокруг Украины с командой по национальной безопасности страны. Также президенту США доложили о текущем состоянии "операции российских военных на границе с Украиной".

На японской АЭС "Фукусима-1" произошла утечка по крайней мере 4 тонн раствора, который используется для поддержания специальной ледяной стены под станцией. Эксперты предполагают, что утечка из баков, выявленная еще неделю назад, могла произойти повреждение из-за повреждения одной из труб.

Газета Le Figaro опубликовала репортаж корреспондента Николя Барот с места учений НАТО в Прибалтике. В статье говорится, что альянс усиливает военное присутствие, готовясь к "конфликту" с Россией.

Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров допустил возможность усиления военного сотрудничества Москвы и Каракаса. По его словам, для этого есть портовая инфраструктура. Также он рассказал, что Венесуэла готова оказать российской стороне военно-техническую помощь в случае обострения российско-американских отношений.

В МИД Великобритании считают, что Россия рассматривает вариант приведения к власти на Украине кандидата, лояльного по отношению к Москве. В ведомстве уверены, что правительство якобы может возглавить бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев. При этом в Британии не учли, что Мураев с 2018 году находится в списке санкции РФ.

Публикация агентства Bloomberg о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой "не нападать на Украину" во время проведения Олимпиады в Пекине, является фейком. Эту информацию в посольстве КНР в России назвали провокацией.